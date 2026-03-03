Iris Mittenaere et Antoine Dupont toujours en couple ? Le rugbyman confirme !



Publicité





Alors que des rumeurs circulaient ces dernières semaines sur la relation entre Antoine Dupont et Iris Mittenaere, le rugbyman vient de mettre fin aux spéculations… à sa manière !











Publicité





Le capitaine du XV de France a partagé sur ses réseaux sociaux une série de clichés récapitulant son mois de février. Au programme : entraînements, moments entre amis et instants plus personnels. Si le joueur de rugby n’apparaît pas directement aux côtés de Iris Mittenaere, un détail n’a échappé à personne : on y distingue clairement les deux petits chiens de l’ancienne Miss Univers, bien connus de ses abonnés.

Un indice loin d’être anodin pour les fans du couple, qui y voient une confirmation discrète mais évidente que les deux tourtereaux sont toujours ensemble. D’ailleurs, Iris Mittenaere a elle-même liké la publication, renforçant encore un peu plus les certitudes.

En commentaires, les internautes se sont empressés de leur adresser des messages bienveillants et enthousiastes. « Trop mignons », « Plein de bonheur à vous deux », peut-on notamment lire sous la publication du demi de mêlée.



Publicité





Pour rappel, Antoine Dupont et Iris Mittenaere seraient en couple depuis environ un an et ils avaient été vus ensemble à Roland Garros. Très discrets sur leur histoire, ils préfèrent visiblement laisser parler les images… et les petits détails qui ne trompent pas !