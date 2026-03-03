Quand Yseult critique la variété française et la Star Academy : « c’est à chier »



Publicité





La chanteuse Yseult fait vivement réagir sur les réseaux sociaux. Dans plusieurs vidéos publiées sur TikTok, l’artiste s’en est prise frontalement à la variété française actuelle, mais aussi aux maisons de disques et aux radios.











Publicité





Dans l’une de ses prises de parole, elle ne mâche pas ses mots :

« La chanson française en ce moment, et ce n’est que mon avis personnel, est à chier. Et je n’ai pas envie d’y participer tout simplement. Les mêmes paroles, les mêmes productions », a-t-elle déclaré.

Et d’enfoncer le clou dans une autre séquence :

« Ce que les gens proposent en ce moment, c’est à chier de ouf et ça cartonne. Ça me fait me taper une grosse barre parce que ça fonctionne. »

Selon elle, le paysage musical français manquerait cruellement de diversité.



Publicité





« Tous les jours on voit les mêmes têtes à la télé, on entend les mêmes personnes dans les putains de radios. Les mêmes sons, on est fatigué », a-t-elle lancé, visiblement agacée par la surexposition de certains artistes.

Mais ce n’est pas tout. Yseult est également allée plus loin en saluant un article du magazine Les Inrockuptibles, titré « La Star Academy, là où les vraies industry plants sont façonnées ? », qu’elle a qualifié « d’incroyable ». Une prise de position d’autant plus remarquée que la chanteuse s’est rendue à plusieurs reprises au château de Dammarie-les-Lys pour rencontrer les académiciens du télé-crochet. Elle avait aussi chanté avec Pierre Garnier lors de la finale il y a deux ans.

Ces déclarations ont rapidement fait bondir les fans de la Star Academy, nombreux à dénoncer une forme d’ingratitude ou d’incohérence. Sur les réseaux sociaux, certains rappellent que l’émission reste un tremplin majeur pour de jeunes artistes et qu’elle contribue, au contraire, à renouveler la scène française.