Plus Belle La Vie du 11 mars 2026 : Kassian fait une révélation à Jean-Paul (résumé + extrait vidéo épisode 537 en avance)



Publicité





Plus belle la vie du 11 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 537 de PBLV – Jean-Paul va être contraint d’aller voir Jean-Paul en prison dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et ce dernier va lui faire une révélation…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 mars 2026 – résumé de l’épisode 537

Au commissariat, la PTS révèle que le CrypText retrouvé est en laiton avec un code en ivoire et date probablement du XIXᵉ siècle. Stanislas veut identifier son propriétaire tandis que Patrick pense qu’il faut interroger Kassian, destinataire du colis. Pour Jean-Paul, Kassian a lui-même lancé ce jeu et les manipule depuis sa cellule. Il part le voir en prison. Pendant ce temps, la cellule de Kassian est fouillée sous ses yeux : un gardien renverse ses jeux et jette la photo de sa mère au sol, ce qui le met hors de lui.

Au commissariat, les collègues italiens confirment que le colis a été envoyé sous un faux nom, sans empreintes, mais la poste possède des images de vidéo-surveillance qu’ils vont leur transmettre. Stanislas apprend aussi qu’un CrypText du XIXᵉ siècle a été volé trois mois plus tôt dans un musée à Allauch. Au musée, la responsable confirme le vol et se souvient d’un tatouage en forme de dé à jouer dans le cou du voleur. Elle précise que le mécanisme était cassé depuis longtemps, ce qui intrigue Stanislas puisqu’un message a été trouvé à l’intérieur.



Publicité





En prison, Boher montre le CrypText à Kassian. Celui-ci nie toute implication mais accepte d’aider. Il découvre alors une équation cachée dans la boîte : un indice pour trouver le code. Selon lui, celui qui a envoyé la boîte veut qu’ils jouent ensemble… Ils vont devoir collaborer et la partie a déjà commencé.

Au tutorat, Martin bloque en maths jusqu’à ce que Louisa adapte l’exercice à un concert de rap. Il réussit son équation et ils se rapprochent, ce qui rend Lucie jalouse. Plus tard, Luna se réjouit des progrès de Martin auprès de Louisa, qui lui avoue qu’ils se sont confiés. Mais quand elle suggère de la prévenir en cas de problème, Louisa refuse de le trahir et s’en va mal à l’aise.

Au Mistral, Jennifer parle avec Charlotte et lui avoue que c’est elle qui avait témoigné contre elle dans l’affaire de la statuette. Malgré cela, le courant passe et Jennifer l’invite chez elle pour regarder une série.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : le chantage de Kassian, Apolline inquiète, les résumés jusqu’au 27 mars 2026

VIDÉO Plus belle la vie du 11 mars 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.