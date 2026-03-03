Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 1 ? (résumé + replay 3 mars 2026)



Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres, épisode 1 du mardi 3 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 1 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin », nouvelle saison tournée aux Philippines avec 20 aventuriers : 10 hommes et 10 femmes.











L’aventure débute pour la première fois au conseil ! Denis annonce aux aventuriers qu’ils vont découvrir l’entre du destin. A l’intérieur, 8 poteries. A la fin de chaque conseil, l’aventurier éliminé ira dans l’entre du destin et choisira une poterie avant de revenir face aux autres pour la casser et découvrir ce qu’elle contient. Soit il n’y a rien et l’élimination est confirmée, soit on découvre comme relique :

– un collier d’immunité individuel à transmettre à un membre de son équipe (2)

– un message vous invitant à rester mais dans l’équipe adverse (1)

– un message proposant un duel face à aventurier de sa propre équipe (2)

– 8 sont vides

Place déjà à une première épreuve, de nuit, avec 2 avantages à la clé pour le gagnant. Il s’agit d’un classique de Koh-Lanta : les piloris ! Nora tombe la première, suivie de Zakariya, Lionel, Cindy, Clémence, etc. A la fin, il ne reste plus que Clarisse et Antonin.



Clarisse remporte la victoire et découvre un message secret : dans l’entre du destin, il existe une 9ème poterie cachée qui pourrait la sauver ! Et second avantage, elle est capitaine d’équipe. Elle désigne le capitaine adverse : Paul. Mais ils ne vont pas composer tout de suite les deux tribus, ils passeront la première nuit tous ensemble !

Le jour se lève quand les aventuriers arrivent sur une petite plage. Rapidement, ils comprennent que la vraie plage est en face ! Ils vont devoir nager 600 mètres.

Sur le camps, place à la recherche de l’eau et Clémence décide de lancer la construction d’une cabane.

Daniel, 51 ans, décide directement de faire le feu. Et Clarisse et Paul le veulent tous les deux dans leurs équipes ! Mission réussie pour Daniel, qui réussit à faire le feu ! Ils font donc déjà un premier repas, suivi d’une première nuit dans la cabane imaginée par Clémence.

Le lendemain, place à la formation des équipes. Clarisse est capitaine des Rouges et Paul des Jaunes.

Équipe rouge : Clarisse, Daniel, Johan, Zakariya, Antonin, Lionel, Caroline, Karine, Cindy, et Françoise

Équipe jaune : Paul, Guillaume, Hugo, Ulrich, Jonathan, Lola, Jade, Cinthia, Clémence, et Nora

Place à la première épreuve d’immunité, un classique de Koh-Lanta : les béliers ! A la clé, le totem d’immunité. Ça se joue à pas grand chose, les deux équipes sont au coude à coude ! Mais c’est une victoire des jaunes ! C’est donc les rouges qui vont devoir affronter le premier conseil.

Les jaunes et les rouges prennent leurs marques sur leurs camps. En ayant perdu, les rouges n’ont plus le feu et passe une nuit dans le froid. Le lendemain matin, Daniel s’y remet avec l’aide de Zakariya. Et c’est encore une réussite !

Le conseil rouge, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du premier conseil de la saison. Sans surprise, Lionel, en grand danger, recueille le plus de votes. Il rejoint donc l’entre du destin et choisit une poterie. Il la casse devant les autres et découvre un message à l’intérieur ! Il s’agit du duel de riposte. Il choisit d’affronter Françoise.

Place au duel et Denis annonce que le gagnant aura un collier d’immunité pour le prochain conseil rouge. C’est serré mais c’est Lionel qui remporte la victoire ! Françoise est éliminée !

Koh-Lanta du 25 février 2025 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 1 ce 3 mars 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 10 mars pour suivre l’épisode 3 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ».