« L’île de la tentation » spoiler : qui est le second homme à avoir cédé à la tentation ? Réponse ! (épisode 8)

Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans le prochain épisode de la saison 4 de « L’île de la tentation » ? Alors que l’épisode 7 était diffusé ce mardi soir sur M6, on peut vous dire que dans le prochain épisode, c’est la suite du feu de camps des femmes. Virginie et Lucie vont découvrir lequel de leurs hommes est le second à avoir cédé à la tentation !











Virginie va découvrir des images de Rémi qui la choquent. Et pour cause, lors de son date avec sa tentatrice, il était sur elle pour un message caliente et ils étaient ensuite couchés côte à côte. Mais Rémi n’a pas succombé, c’est Lucie qui découvre ensuite les images sans appel de Hugo, qui l’a trompée sur l’île de la tentation. Elle découvre des images hallucinantes, Hugo n’a même pas mis quelque chose pour cacher la caméra.

De retour du feu de camps, Laureen est bouleversée. Elle fond en larmes en repensant aux images de Tino. Le lendemain, Tino apprend que Laureen réclame une confrontation ! L’aventure va s’arrêter là pour eux. Et Laureen a aussi demandé à être confrontée à Emma, celle-ci assure à Tino qu’elle fera tout pour la rassurer. Face à Laureen, Emma va donc mentir mais la jeune femme n’est pas dupe et sait ce qu’elle a vu.

Lors de la confrontation face à Laureen, Tino assure ne pas avoir dépassé le stade du bisou. Laureen ne le croit pas, convaincue qu’il ment. Il la supplie de pardonner mais Laureen assure qu’elle ne pourra plus jamais lui faire confiance. Va-t-elle décider de repartir séparément ? On ne le saura que dans l’épisode 9 !



Et pendant ce temps là sur la plage des femmes, déçues de leurs hommes, Elisa, Lucie et Marine vont jouer avec le feu.

La suite le mardi 10 mars dans l’épisode 8 sur W9 !