C à vous du 19 mars 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

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C à vous du 19 mars 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







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🔵 Nationalisation de la campagne parisienne, sociologie du vote du premier tour des municipales, abstention… Jean Viard est l’invité de C à vous. Le sociologue et directeur de recherche associé au Cevipof-CNRS, est l’auteur de « Un dimanche en France », aux éditions de L’Aube

🔵 Une épidémie de méningite inédite frappe l’Angleterre, un cas lié au cluster identifié en France. On fait le point avec Nicolas Berrod, rédacteur en chef adjoint du pôle vie privée du Parisien-Aujourd’hui en France, chargé des sujets santé, sciences et climat



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🔵 Le français devient la quatrième langue la plus parlée au monde. Karine Dijoud, enseignante de lettres classiques dans un collège REP+ et auteure de « Le français avec (encore plus de) style », aux éditions First est notre invitée

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous cette semaine : Carla Ferrari, chef exécutive de Pizza Cosy

🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Gilbert Montagné pour l’album « L’amour dans ses mains »

🎙️ Bertrand Goncalves pour sa chronique dans l’émission « Super Plan » présentée par Antoine de Caunes sur Canal +

📖 Mémona Hintermann pour le livre « Nos animaux nous réparent »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 19 mars 2026 à 19h sur France 5.