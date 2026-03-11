« L’affaire Laura Stern » : votre nouvelle série ce soir sur France 2 (11 mars 2026)

« L’affaire Laura Stern » au programme TV du mercredi 11 mars 2026 – Ce mercredi soir, France 2 lance sa nouvelle série inédite « L’affaire Laura Stern », avec Valérie Bonneton dans le rôle principal.





« L’affaire Laura Stern » – présentation

Laura, pharmacienne et mère de famille, a créé Femmes Debout, une association destinée à soutenir les femmes victimes de violences. Un jour, elle assiste impuissante au meurtre de l’une de ses adhérentes. Profondément traumatisée par ce féminicide et révoltée par l’inaction de la police et de la justice, elle décide alors de répondre à la violence des hommes par la violence afin de protéger celles qui l’entourent.

Vos épisodes du 11 mars 2026

Episode 1 : Au sein de l’association Femmes Debout, Audrey, l’une des adhérentes, traverse une période difficile : son mari, pourtant soumis à une mesure d’éloignement, vient de la menacer. Alors que les femmes présentes décident de lui venir en aide, Audrey est tuée sous leurs yeux. Laura peine à se remettre de ce meurtre qu’elle n’a pas pu empêcher et dont elle se sent responsable. Plus tard, elle fait la rencontre de Djamila, une femme victime de violences conjugales qui cherche à fuir son mari par tous les moyens. Mais celui-ci trouve la mort dans un accident, laissant désormais les deux femmes liées par un secret. Tandis que Laura continue d’accueillir et d’accompagner des victimes au sein de l’association, l’idée d’agir pour mieux protéger ces femmes commence peu à peu à s’imposer à elle.



Episode 2 : Camille, jeune professeure à l’université, se rend à l’association Femmes Debout, psychologiquement brisée par un mari pervers narcissique qui la fait souffrir au quotidien. Laura tente de comprendre la situation et de trouver un moyen de l’aider à se libérer de cette emprise, mais celle-ci semble trop puissante et le piège paraît inexorablement se refermer sur la jeune femme. Cette fois, Laura est bien décidée à ne pas laisser l’irréparable se produire.

Le casting

Avec : Valérie Bonneton (Laura), Samir Guesmi (David), Pauline Parigot (Camille), Rym Foglia (Djamilla), Pascal Rénéric (Julien), Yannick Renier

(Jean-Marie), Marie-Sophie Ferdane (Maitre Spitz), Eva Huault (Audrey), Darren Muselet (Kevin), Catherine Amé (Aminata)