Top Chef du 11 mars 2026 : l’épisode 2 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Top Chef du 11 mars 2026 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 2 de la saison 17 de « Top Chef ». Après les éliminations de Tom Paduano et Alexia Jolivet, la compétition se poursuit.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







Top Chef du 11 mars 2026, le programme de l’épisode 2

Poissons fraîchement pêchés et grillés à la minute, salades légères, cornets de glace ou encore beignets gourmands : autant de plaisirs simples que l’on savoure au bord de la mer. Un terrain de jeu culinaire que les grands chefs investissent de plus en plus aujourd’hui !

Cette semaine, le jury de Top Chef met les candidats au défi de revisiter cette gastronomie de plage. Ils devront séduire clients et grands chefs venus déguster un véritable menu de bord de mer. Aux côtés des chefs invités Alexandre Gauthier et Jeffrey Cagnes, les candidats se rendront au Touquet pour sublimer des classiques comme le poisson grillé, les moules-frites ou encore les beignets.



Qui parviendra à transformer ces plats simples en créations culinaires spectaculaires ?

Rappel de la présentation de la saison 17

Pour cette nouvelle édition, le concours culinaire se renouvelle en profondeur. Les brigades disparaissent et les chefs Hélène Darroze, Stéphanie Le Quellec, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel retrouvent pleinement leur rôle de jurés. Désormais, les candidats doivent défendre seuls leur cuisine et leur univers face à l’ensemble du jury.

Autre changement important : les épreuves quittent le plateau. Cette saison, les candidats sont chaque semaine plongés dans des lieux spectaculaires et des univers culinaires variés, afin de mettre à l’épreuve leur capacité d’adaptation et de stimuler leur créativité.

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.