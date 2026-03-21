TF1 rend hommage à Isabelle Mergault avec la pièce « Le bracelet » ce soir (21 mars 2026)

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Au lendemain de l’annonce de la mort d’Isabelle Mergault, TF1 a décidé de modifier sa programmation pour rendre hommage à l’actrice, autrice et réalisatrice disparue. La chaîne diffusera ce samedi soir à 23h35, juste après The Voice, la captation de sa pièce de théâtre « Le bracelet », en lieu et place de « Vendredi tout est permis », déprogrammé pour l’occasion.











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Une soirée spéciale pour saluer une figure du spectacle français

Figure populaire du théâtre et de la télévision, Isabelle Mergault avait signé et interprété plusieurs succès sur scène. Pour saluer sa mémoire, TF1 a choisi de proposer au public l’une de ses dernières créations, une comédie dramatique mêlant humour et suspense.

La pièce, enregistrée au Théâtre des Nouveautés à Paris, avait déjà été diffusée en 2025, mais sa rediffusion ce samedi revêt une dimension particulière, la chaîne souhaitant permettre aux téléspectateurs de redécouvrir son travail d’autrice et de comédienne.

Le bracelet : une comédie familiale teintée de mystère

Dans « Le bracelet », Isabelle Mergault imagine le retour à la maison d’André, qui sort de prison après 18 ans d’incarcération, désormais assigné à résidence avec un bracelet électronique. Son retour bouleverse l’équilibre familial : sa femme supporte mal sa présence, sa belle-mère se montre envahissante et sa fille de 20 ans, qu’il n’a pas vue grandir, refuse de l’appeler « papa ».



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Très vite, des questions surgissent : André a-t-il vraiment mérité toutes ces années de prison ? Est-il innocent ou coupable ? Et pourquoi un mystérieux homme à tout faire est-il embauché précisément au moment de son retour ? Une intrigue qui oscille entre comédie de mœurs et suspense familial.

Une distribution populaire autour de Jean-Luc Reichmann

La pièce réunit une distribution bien connue du grand public, avec notamment Jean-Luc Reichmann dans le rôle d’André, aux côtés d’Isabelle Mergault elle-même. Le casting est complété par Virginie Pradal, Yvan Le Bolloc’h, Lionel Laget et Ninon Moreau.