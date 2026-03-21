The Voice : résumé et replay des 4èmes auditions à l’aveugle (21 mars 2026)

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The Voice du samedi 21 mars 2026, résumé et replay – C’est parti pour la quatrième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2026 de « The Voice, la plus belle voix ». Ce soir, Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian, et Tayc continuent la formation de leurs équipes.











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La soirée débute avec Virginia Sirolli, 25 ans, qui reprend « Wasted Love » de JJ. Florent et Amel se retournent, suivis plus tard par Tayc et Lara Fabian. Carton plein donc ! Quand Lara commence à lui parler en italien, Tayc décide de la bloquer ! Elle décide de continuer avec Amel.

Jérémy Simon, 28 ans, interprète « Rétine » d’Amir. Surprise : Amir est là en coulisses ! Mais aucun coach ne se retourne. Après les explications des coachs, Amir débarque et lui offre un duo.

Lohi, 19 ans, a fait The Voice Kids il y a 6 ans dans l’équipe de Jenifer. Aujourd’hui, il vient chanter « Je déteste ma vie » de Pierre Lapointe. Amel se retourne tout de suite ! Florent suit et Lara Fabian au dernier moment. Quand on diffuse son audition de The Voice Kids, Lara est bouleversée et pleure. Il choisit d’aller dans son équipe !



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Samuela, 19 ans, vient de Madagascar. Elle reprend « What was I Made for ? » de Billie Elish. Florent se retourne, suivi de tous les autres coachs. Amel utilise son arme secrète : le mute. Ils ne pourront pas parler ! Amel lui dit qu’elle est l’une des plus belle voix qu’elle a entendu ces 10 dernières années. Samuela choisit Amel !

On poursuit avec Justin, 29 ans et prof de musique. Il se présente avec son groupe et reprend « Blinding Lights » de The Weeknd en version française. Aucun coach ne se retourne.

Dylan Lapassade, 29 ans, reprend « Caravane » de Raphaël. Florent, Amel et Lara se retournent en même temps à la toute fin ! Et surprise : Claudio Capeo est là !

Claes, 35 ans, chante « Ces gens là » de Jacques Brel. Florent, Lara et Tayc se retournent. Amel suit plus tard. Il décide de continuer dans l’équipe de Lara.

Place à un groupe de femmes, les D’Girls. Elles chantent « S&M » de Rihanna. Personne ne se retourne.

Blue Jay, 27 ans, chante « Anxiety » de Doechi. Florent se retourne seul, elle rejoint donc son équipe.

Damien, 25 ans, ne voit aucun coach se retourner.

Camil, 22 ans, est musicien. Il interprète « Lola » de Superbus. Tayc est le seul à se retourner, il rejoint donc son équipe.

Runji, 25 ans, chante du lyrique. Personne ne se retourne.

Constance, 16 ans, interprète « Restes d’averses » de Marine. Amel se retourne vite. Florent et Tayc la rejoignent. Elle choisit d’aller dans l’équipe de Tayc.

The Voice du 21 mars 2026, le replay

Cette soirée de la saison 2026 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le samedi 28 mars 2026 pour l’épisode 4 !