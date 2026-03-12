« Le syndrome du papillon », le spectacle d’Elodie Poux en direct ce soir sur M6 (12 mars 2026)



Publicité





« Le syndrome du papillon » d’Elodie Poux, c’est le spectacle inédit et en direct du Millesium d’Épernay qui vous attend ce jeudi 12 mars 2026 sur M6.





A voir dès 21h10 sur M6 et sur M6+ pour le replay.







Publicité





« Le syndrome du papillon » d’Elodie Poux, présentation

Comment passe-t-on d’animatrice périscolaire à humoriste ? À cette question qu’on lui pose très souvent, Élodie Poux a choisi de répondre de la plus belle des façons : avec un spectacle !

De la cour de récréation à la scène, de la chrysalide au papillon, Élodie se confie et raconte comment la scène a transformé sa vie. Dans un stand-up débordant d’énergie, elle s’entoure toujours d’une galerie de personnages plus ou moins déjantés, pour notre plus grand plaisir. Ouvrez l’œil : Kimberley et Clitis pourraient bien se cacher quelque part…



Publicité





VIDÉO bande-annonce