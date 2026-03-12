Top Chef : Sacha ou Maël, quel candidat a remporté le duel du concours parallèle dans l’épisode 2 ? Qui est définitivement éliminé ?



En parallèle de la compétition principale, « Top Chef » propose cette saison un concours offrant une seconde chance aux candidats éliminés. L’objectif est de taille : pour les deux meilleurs de cette compétition parallèle, une réintégration dans Top Chef aux portes des phases finales, dans quelques semaines.





Après leur élimination lors de l’épisode diffusé mercredi soir sur M6, Sacha Boyadjian et Maël Paranthoen ont immédiatement dû reprendre le tablier pour s’affronter dans ce duel décisif.







Un duel sous haute tension

Dans ce concours parallèle, les candidats éliminés s’affrontent dans des face-à-face culinaires face aux chefs Fabien Ferré, Yoann Conte, et François-Régis Gaudry. Chaque duel est l’occasion pour eux de prouver qu’ils méritent une seconde chance dans l’aventure.

Hier soir, Sacha Boyadjian et Maël Paranthoen ont donc dû se départager lors d’une épreuve où la pression était maximale : une seule place pour continuer la compétition, et l’espoir toujours intact de réintégrer Top Chef plus tard dans la saison.



Les deux chefs ont tout donné pour convaincre les juges, avec des assiettes travaillées et une vraie volonté de montrer qu’ils avaient encore beaucoup à offrir dans le concours.

Sacha poursuit l’aventure, Maël définitivement éliminé

À l’issue de la dégustation et après délibération, le verdict est tombé. Les chefs ont choisi de qualifier Sacha Boyadjian pour la suite du concours parallèle. Grâce à cette victoire, Sacha reste en lice pour décrocher l’une des deux places permettant de réintégrer Top Chef à l’approche des phases finales.

En revanche, l’aventure s’arrête définitivement pour Maël Paranthoen. Malgré sa combativité, il n’a pas réussi à convaincre davantage que son adversaire lors de ce duel.

La semaine prochaine, Sacha retrouvera un nouveau candidat éliminé pour un nouveau face-à-face décisif. L’objectif restera le même : enchaîner les victoires pour espérer revenir dans la compétition principale et tenter de créer la surprise.