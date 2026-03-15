Les Enfants de la Télé du 15 mars 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?

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Les Enfants de la Télé du 15 mars 2026, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h35 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Les Enfants de la Télé du 15 mars : les invités

Ce dimanche soir, France 2 propose un numéro un peu particulier des Enfants de la télé. En raison de l’édition spéciale consacrée aux élections municipales, l’émission sera écourtée et prendra la forme d’un best-of.

Les téléspectateurs retrouveront ainsi une sélection des meilleurs moments récents de l’émission, entre séquences cultes de la télévision, images d’archives, fous rires et souvenirs marquants avec les invités passés sur le plateau. Une occasion de revivre quelques instants marquants du programme animé par Faustine Bollaert.



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Les inédits feront leur retour dès dimanche prochain, avec une nouvelle émission et de nouveaux invités autour de la table pour décrypter et commenter les images les plus drôles et les plus étonnantes de la télévision.