Ici Tout Commence spoilers : Jasmine et Anaïs en guerre, les résumés jusqu’au 3 avril 2026

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Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 3 avril 2026 – Que va-t-il se passer à la fin du mois dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026.


Ici Tout Commence spoilers : Jasmine et Anaïs en guerre, les résumés jusqu'au 3 avril 2026
© THOMAS BRAUT / ITC / TF1


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On peut déjà vous dire que dans deux semaines, les relations entre Jasmine et Anaïs vont se tendre… Alors que Jasmine a des sentiments pour Milan, elle va finir par lâcher une bombe à Anaïs. Entre les deux femmes, rien ne va plus !

Pendant ce temps là, Joséphine décide de se remettre en selle. Et Carla trouve le comportement de Bérénice suspect… Que lui cache-t-elle ?

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 30 mars au 3 avril 2026

Lundi 30 mars 2026 (épisode 1403) : En cuisine, les idées de Jasmine fusent. Face à Bakary, le masque de Coline se fissure. Joséphine se remet en selle.


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Mardi 31 mars 2026 (épisode 1404) : Pour Jasmine, l’heure de l’affrontement a sonné. Coline trouve un confident… inattendu. Joséphine passe enfin la seconde !

Mercredi 1er avril 2026 (épisode 1405) : Jasmine est tout feu tout flamme. Au Comptoir, Gary se joue de Jude. Stanislas se réveille enfin.

Jeudi 2 avril 2026 (épisode 1406) : Jasmine évite la catastrophe. Jeanne n’est pas au bout de ses peines… Pour Carla, l’attitude de Bérénice est suspecte.

Vendredi 3 avril 2026 (épisode 1407) : Face à Anaïs, Jasmine lâche une bombe ! Jeanne ne se laisse pas abattre. Bérénice se tire une balle dans le pied.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

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