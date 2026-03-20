Tropiques Criminels du 20 mars : pourquoi la série est déprogrammée ce soir sur France 2 ?

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Bouleversement dans la grille de France 2 ce vendredi soir. Alors que la chaîne avait lancé avec succès la saison 7 inédite de la série policière « Tropiques Criminels » la semaine dernière, les téléspectateurs ne retrouveront pas la série à l’antenne ce soir.











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Suite au décès de l’acteur Bruno Salomone, survenu dimanche dernier à l’âge de 55 ans, France 2 a en effet décidé de bouleverser sa programmation afin de lui rendre hommage.

Deux épisodes de « Fais pas ci, fais pas ça » à la place

À la place de « Tropiques criminels », la chaîne publique diffusera ce soir, dès 21h10, deux épisodes de la série culte « Fais pas ci, fais pas ça », dans laquelle Bruno Salomone incarnait le personnage de Denis Bouley. Une fiction emblématique de la télévision française qui a marqué toute une génération de téléspectateurs et largement contribué à la popularité du comédien.

Ce choix de programmation vise à saluer la mémoire de l’acteur et à permettre au public de revoir l’un de ses rôles les plus marquants.



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Retour de « Tropiques criminels » vendredi prochain

Les fans de la série policière tournée en Martinique devront donc patienter une semaine supplémentaire pour découvrir la suite des enquêtes de Mélissa Sainte-Rose et Gaëlle Crivelli. France 2 donne d’ores et déjà rendez-vous aux téléspectateurs vendredi prochain pour la diffusion de la suite de cette saison 7 inédite.