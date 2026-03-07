Ligue 1 : Toulouse / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 7 mars 2026 – Toulouse / Marseille en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir. Suite de la 25ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille qui se déplace à Toulouse.





Un match à suivre ce samedi soir à 21h05 en exclusivité sur Ligue 1+.







Le Toulouse FC reçoit l’Olympique de Marseille ce samedi soir au Stadium pour le compte de la 25ᵉ journée de Ligue 1. Actuellement 11ᵉ du championnat, Toulouse tente de se relancer après une série compliquée en Ligue 1, tandis que l’OM, 4ᵉ au classement, vise un succès important pour rester dans la course au podium.

Ce match intervient quelques jours seulement après l’affrontement entre les deux clubs en Coupe de France, conclu par un nul 2-2 avant l’élimination marseillaise aux tirs au but. Les Olympiens chercheront donc à prendre leur revanche, malgré une forme fragile à l’extérieur, alors que les Toulousains espèrent profiter de leur public pour mettre fin à leur série sans victoire en championnat.



Toulouse / Marseille – Composition des équipes

🔵 Toulouse (composition officielle) : Restes – Sidibé, Nicolaisen (c), McKenzie – Dönnum, Casseres, Diop, Methalie – Hidalgo, Emersonn, Gboho.

🔵 Marseille (composition officielle) : Rulli – Weah, Pavard, Balerdi, Emerson – Timber, Højbjerg (c) – Greenwood, Nwaneri, Igor Paixão – Gouiri.

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Toulouse / Marseille ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 21h05.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

