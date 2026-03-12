Ligue Europa : suivre Celta Vigo / Lyon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





UEFA Europa League – Celta Vigo / Lyon en direct, live et streaming, c’est ce jeudi 12 mars 2026. Après la Ligue des Champions, place aux huitièmes de finale de l’UEFA Europa League ce jeudi. L’Olympique Lyonnais se déplace au Celta Vigo.





A suivre sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Publicité





Ce jeudi soir, le RC Celta de Vigo reçoit l’Olympique Lyonnais au stade de Balaídos pour le match aller des huitièmes de finale de la UEFA Europa League. Face au club espagnol, réputé solide à domicile et légèrement favori pour cette première manche, l’OL espère réaliser un bon résultat à l’extérieur pour se rapprocher des quarts de finale. Les joueurs de Paulo Fonseca devront notamment se méfier des attaquants du Celta, comme Borja Iglesias, dans un duel qui s’annonce ouvert et disputé.

Celta Vigo / Lyon – Composition des équipes

🔵 Celta Vigo (composition probable) : Radu – Starfelt, Rodriguez, Alonso – Carreira, Sotelo, Moriba, Mingueza – Aspas (c), Iglesias, Swedberg



Publicité





🔵 Lyon (composition probable) : Greif – Kango, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Nartey, Morton, Abner – Tolisso (c) – Endrick, Yaremchuk

Celta Vigo / Lyon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Europa League.

Celta Vigo / Lyon , match de l’UEFA Europa League, un match à suivre ce soir sur Canal+.