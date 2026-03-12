Pékin Express du 12 mars 2026 : pourquoi l’étape 2 n’est pas diffusée ce soir sur M6 ?



Publicité





« Pékin Express : au royaume des dragons », déprogrammation ce jeudi 12 mars 2026 – Les fans de Pékin Express devront patienter un peu cette semaine. L’émission d’aventure de M6 ne sera exceptionnellement pas diffusée ce jeudi soir.











Publicité





En effet, la chaîne proposera à la place le spectacle d’Élodie Poux, diffusé en direct en prime time. Une soirée spéciale qui vient donc bousculer la programmation habituelle du jeu présenté par Stéphane Rotenberg.

Mais pas d’inquiétude pour les fidèles de l’émission : ils retrouveront très vite les candidats de la saison « Au royaume des dragons ». L’étape 2 sera en effet diffusée vendredi soir sur M6.

La chaîne a d’ailleurs décidé de modifier la programmation de l’émission : désormais, Pékin Express sera diffusé chaque vendredi soir et non plus le jeudi.



Publicité





Pour rappel, la semaine dernière, lors de la première étape de cette nouvelle saison de Pékin Express, l’aventure s’est arrêtée pour Pascal et Fafa, le binôme d’inconnus. À l’issue de cette étape inaugurale, ils ont été éliminés de la course.

Demain soir, les candidats encore en lice poursuivront leur périple avec l’étape 2, qui se déroulera dans le Parc national de Chitwan, l’un des joyaux du Népal. Un décor spectaculaire qui promet de nouvelles épreuves, des rencontres marquantes et, bien sûr, une compétition toujours plus intense entre les binômes.