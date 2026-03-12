Un Si Grand Soleil du 13 mars : Elodie sur le départ, Elise proche de la vérité (résumé épisode 1878 en avance)



Un si grand soleil du 13 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1877 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 13 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Gabin sort de chez lui, Yann l’appelle et le convoque au commissariat. Pendant ce temps là à la ferme, Flore est déjà levée et regarde des vidéos sur les poules. Ludo et Elise sont surpris, elle s’est levée à 5h. Ludo la félicite, Flore réussit même à lui apprendre des choses. Ludo lui montre ensuite une surprise : il lui montre le food-truck avec lequel Louis cartonnait. Il a pensé à elle pour aller vendre leurs produits. Flore le prend mal, elle pense que Ludo ne croit pas en elle. Ludo lui assure que le food-truck est utile et fait un bon complément de revenus pour la ferme. Elle n’est pas emballée et demande à le relooker…

Gabin est en salle d’interrogatoire avec Yann et Elise. Elise lui annonce que Lucie Lecoeur, sa psychologue, a été retrouvée morte. Il est sous le choc. Yann lui demande s’il l’a vue lundi soir. Il dit qu’il ne sait pas, il ne se souvient pas… Elise insiste, Gabin explique qu’il était super mal car son traitement était en rupture de stock. Son patron l’a laissé partir plus tôt pour trouver une pharmacie mais il s’est réveillé le lendemain aux urgence, il ne se souvient de rien. Yann demande ce qu’il a fait pendant ce laps de temps. Gabin ne sait pas, les pompiers l’ont retrouvé dans un parc en pleine crise de panique. Il jure ne pas avoir tué Lucie, il n’est pas violent et elle l’aide beaucoup. Gabin réalise qu’elle est morte et panique. Elise décide de faire une pause.



A l’hôpital, Clémence se tient toujours le dos… Elle s’emporte face à Laurine, Janet entend tout. Plus tard, Janet vient la voir pour vérifier si tout va bien. Clémence se dit débordée, en plein période d’adaptation. Janet lui dit qu’elle est là au cas où. Quand elle s’en va, Clémence semble souffrir…

Ludo et Elodie s’occupent des semis, Rémi demande pourquoi c’est pas elle qui le fait. Ils disent que c’est encore un peu technique pour Flore, ils ne peuvent pas compromettre les futures récoltes. Flore entend tout, elle est entrain de repeindre le food-truck.

Au commissariat, Hugo est de bonne humeur et dit qu’il l’emmène à un concert ce soir. Yann décline, Hugo voit que ça ne va pas et demande ce qui se passe. Yann refuse de lui dire et il finit par lui demander de lui lâcher la grappe. Hugo s’inquiète… Plus tard, Flore fait découvrir le relooking du foot-truck à Ludo, Elodie et Rémy. Ils adorent !

Elise est au téléphone avec l’établissement dans lequel Lucie a séjourné à Sète. Ils n’ont pas le nom de l’homme qui l’accompagnait. Yann écoute tout avant de rejoindre Elise. Elle lui dit avoir retrouvé la location, elle a décrit un homme plutôt grand, blond ou châtain. Elle compte aller le lendemain à Sète, voir s’il y a une caméra de vidéo-surveillance. Yann dit être convaincu que c’est Ethan ou Gabin ! Mais Elise ne compte pas abandonner sa piste pour autant.

Yann montre à Ethan une photo de Gabin. Il confirme que c’est lui qu’il a vu entrer dans le cabinet de Lucie le soir du meurtre ! Ethan demande si c’est le meurtrier et/ou son ex. Yann dit avoir une autre théorie : il a pu attendre que Gabin s’en aille pour monter et s’en prendre à Lucie. Il assure que Lucie avait toujours son ex en tête, il n’aurait jamais fait ça. Yann dérape, il tutoie Ethan et dit qu’il ne le croit pas ! Ethan dit que l’ex de Lucie l’a traitée comme de la me***, elle était au fond du trou.

Johanna se balade avec Sabine, elles ne se sont pas vues depuis longtemps. Sabine lui parle de l’adoption, Hugo lui en a parlé. Johanna avoue que ça va mieux, elle pense qu’ils sont entrain de se retrouver. Sabine la trouve radieuse, elle est contente pour elle.

Ludo regarde les étoiles avec Elodie, il demande si elle croit que son embrouille avec Pauline aura des conséquences sur l’association. Elle dit que non et lui parle de son envie de partir loin… Ludo lui dit qu’elle peut prendre des vacances mais Elodie veut déménager ! Il la trouve too-much et lui reproche de les abandonner. Elodie pleure, elle se sent paumée et veut un nouveau départ.

Yann rentre et retrouve Johanna. Elle dit qu’elle doit lui parler… Elle lui parle de l’adoption et du fait qu’il en a parlé à Hugo, qui en a parlé à Sabine. Yan dit que ce n’est pas un secret, Johanna lui dit qu’elle rigolait. Johanna embrasse Yann mais il s’imagine avec Lucie… Il lui dit « je peux pas » et file prendre une douche. Johanna ne comprend pas.

Lucie est dans le cabinet de Lucie de nuit avec une lampe torche. Elle ne trouve rien de plus mais en ressortant, elle surprend un mec qui observe depuis une voiture. Elle lui demande de s’arrêter mais il s’enfuit ! L’homme réussit à lui échapper, c’est… Bernier !

