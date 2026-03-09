« Maison de retraite, la série » : votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (9 mars 2026)



« Maison de retraite, la série » au programme TV du lundi 9 mars 2026 – Ce lundi soir, TF1 lance sa nouvelle série « Maison de retraite, la série », dérivée des films du même nom signés Kev Adams.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Maison de retraite, la série » : présentation

Pour la première fois, le foyer Lino Vartan accueille des adolescents condamnés à des travaux d’intérêt général, mais les pensionnaires, hauts en couleur, refusent de partager leur paradis avec ceux qu’ils voient comme des criminels. Lorsque Milann est arrêté par la police, il confie la gestion à Adèle, l’aide-soignante, qui doit gérer des résidents ingérables, sa fille, sa rupture et le retour de son mari, tout en faisant face à Alban qui convoite sa place. La situation se complique encore quand Milann est déféré et que la région supprime les subventions du foyer, laissant planer le doute : quelqu’un cherche-t-il à provoquer sa fermeture ?

Vos épisodes du 9 mars 2026

Episode 1 « Rencontre du 3ème âge » : Le foyer Lino Vartan accueille pour la première fois des adolescents condamnés à effectuer des travaux d’intérêt général. Mais les pensionnaires ne comptent pas se laisser faire : la tension monte et le conflit entre générations éclate. De son côté, la colonelle est bien décidée à remettre le jeune Jules dans le droit chemin.



Episode 2 « Recette de grand-mère » : Adèle essaie de maintenir l’ordre au foyer, mais finit par se mettre les pensionnaires à dos. De son côté, Sylvette apprend que son bistrot va être vendu. Pour l’aider à surmonter la nouvelle, Badou, l’un des jeunes en TIG, l’emmène revoir les lieux… l’occasion aussi pour elle de régler ses comptes avec une vieille connaissance du quartier.

Personnages et interprètes

Avec : Stefi Celma (Adèle), Jarry (Alban), Daniel Prévost (Alfred), Chantal Ladesou (La colonelle), Liliane Rovère (Sylvette), Michel Jonasz (Albert), Firmine Richard (Fleurette), Enrico Macias (Rico), Claudette Walker (Marguerite), Pierre-François Martin-Laval (Anthony), Manon Balasuriya (Inès), Aboubacar Bidanessy (Badou), Maleaume Paquin (Jules), Nicoletta (Nicole), Zoé Diowo Ceccaldi (Lily), Gary Mihaileanu (Christophe), Virginie Vignon (Aline)

Avec la participation de : Kev Adams (Milann)