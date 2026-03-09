« Mariés au premier regard » du 9 mars 2026 : coup de foudre dans l’épisode 3 ce soir sur M6 (extrait vidéo)

« Mariés au premier regard » du 9 mars 2026 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 10 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Mathieu et Julie, Laury et Anthonin, Jenna et Laurent, et la découverte de deux nouveaux célibataires prêts à se marier au premier regard.


« Mariés au premier regard » du 9 mars, au programme ce soir

Si pour Laury et Anthonin, il est l’heure de dire oui ! Et ils vont avoir un véritable coup de foudre ! Pendant ce temps là, Jenna et Laurent continuent les préparatifs de leur mariage et se rendent à Gibraltar pour le jour J. Le fait de savoir qu’ils se connaissent surement déjà leur ajoute un stress supplémentaire.

Et vous avez découvrir un nouveau célibataire : Alexandre.


« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 9

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.

Extrait vidéo

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.

