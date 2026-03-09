« Les miens » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (9 mars 2026)



« Les miens », c’est le film inédit diffusé ce lundi soir sur France 3. Un film de et avec Roschdy Zem aux côtés de Maïwenn et Sami Bouajila.





A découvrir sur France 3 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct).







« Les miens » : l’histoire de votre film

Moussa a toujours été un homme doux, généreux et très présent pour sa famille, tout l’inverse de son frère Ryad, célèbre présentateur télé. L’égoïsme de ce dernier est régulièrement pointé du doigt par leur entourage, et Moussa est souvent le seul à prendre sa défense. Mais un jour, Moussa fait une chute et se cogne violemment la tête, provoquant un traumatisme crânien. Dès lors, il devient méconnaissable : incapable de retenir ses pensées, il dit tout ce qu’il pense et assène à ses proches leurs quatre vérités. Rapidement, il se brouille avec tout le monde… sauf avec Ryad.

Casting

Avec Roschdy Zem, Maïwenn, Sami Bouajila, Meriem Serbah, Rachid Bouchareb, Abel Jafri, Carl Malapa



Bande-annonce vidéo

On vous propose maintenant quelques images…