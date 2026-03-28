Les Traîtres du 28 mars 2026 : lancement de la saison 6 ce soir sur M6

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Les Traîtres du 28 mars 2026, nouvelle saison ce soir sur M6. Ce samedi soir, M6 lance la saison 6 de son émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Et cette saison, c’est pas moins de 22 célébrités qui participent au jeu !





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







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Les Traîtres, présentation de la saison 6

Sous l’impulsion du Maître du jeu, Éric Antoine, une nouvelle puissance fait son entrée dans la partie : le Traître Maudit, reconnaissable à sa mystérieuse cape verte. Un rôle inédit, périlleux, imprévisible… et potentiellement fatal.

Pour la première fois, un Traître commence l’aventure seul, isolé et sans le moindre repère. Il dispose de 48 heures pour démasquer les autres Traîtres : s’il échoue, toute possibilité de les rejoindre s’évanouit et sa chute devient inéluctable. Jamais un joueur n’aura porté une telle responsabilité, jamais le sort des Traîtres n’aura reposé sur les épaules d’un seul participant.



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Cette saison rassemble 22 joueurs aux profils variés : stratèges redoutables, intuitifs audacieux, personnalités explosives et observateurs silencieux. Tous devront choisir entre s’allier pour survivre ou s’éliminer pour progresser.

Désormais, la peur change de camp : les alliances vacillent, les certitudes s’effondrent et le doute devient la seule règle du jeu. Qui parviendra à survivre, à la fois au jeu… et à la malédiction ?

Les Traîtres, qui sont les 22 candidats ?

Adriana Karembeu, Ginger Bitch, Victoria Abril, Arié Elmaleh, Sophie Davant, Issa Doumbia, Armelle, André Bouchet, Juste Zoé, Christian Millette, Nicole Ferroni, Emmanuel Petit, Isabelle Morini-Bosc, Sundy Jules, Fatou Guinea, Richard Orlinski, Cindy Poumeyrol, Major Mouvement, Maud Ankaoua, Axel Huet, Donovan, Sarah Saldmann

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