« Voyage voyage, les stars chantent au Maroc », c’est ce soir sur France 3 (artistes, invités du 13 mars 2026)



Publicité





« Voyage voyage, les stars chantent au Maroc », c’est la soirée inédite qui vous attend ce vendredi 13 mars 2026 sur France 3. Une soirée musicale présentée par Laury Thilleman.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou sur France.TV pour voir le programme en replay.







Publicité





« Voyage voyage, les stars chantent au Maroc » : présentation

Direction le Maroc, terre de contrastes et de traditions, où des stars de la chanson se retrouvent pour vivre une aventure à la fois intime et spectaculaire.

De Rabat à Ouarzazate, en passant par Fès, les artistes, accompagnés d’habitants passionnés, investissent des lieux emblématiques pour y interpréter des chansons inoubliables : Magic in the Air, Foule sentimentale, Salma Ya Salama, Ne me quitte pas, et bien d’autres.



Publicité





Chaque titre prend vie dans un décor différent et enchanteur, offrant une découverte musicale inédite de paysages à couper le souffle.

Bien plus qu’un simple voyage, “Voyage Voyage” se révèle être une véritable expérience humaine : moments de création partagés, performances musicales inédites, découvertes culturelles et échanges sincères rythment cette aventure.

Si la musique accompagne chaque étape du périple, les rencontres deviennent aussi de véritables sources d’inspiration pour les artistes : Tina Arena apprend à préparer un tajine avec la cuisinière Souad, Yuri Buenaventura s’initie à la poterie à Fès, Barbara Pravi découvre l’art de la broderie, Nicoletta explore les trésors du patrimoine aux côtés de Lartiste, Ycare part à la rencontre de la culture amazighe des nomades du désert, tandis que Natasha St-Pier nous emmène au cœur d’une oasis pour un cours de yoga… Autant d’instants suspendus où la musique devient le fil conducteur du voyage.

Les artistes invités

Avec : Magic System, Lorie Pester, Tina Arena, Ycare, Nicoletta, Natasha St Pier, Dany Brillant, Yuri Buenaventura, Barbara Pravi, Ouidad, Lartiste, la troupe du Roi Soleil, Linh, Esther Abrahami…