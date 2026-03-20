Un Si Grand Soleil du 23 mars : Muriel se souvient, Elise comprend tout (résumé épisode 1884 en avance)

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Un si grand soleil du 23 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1884 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 23 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Elise fait encore revenir Muriel au commissariat, elle lui montre le bracelet. Elle confirme que c’est bien celui de Lucie, que son amant lui avait offert… Elle se souvient qu’elle était très heureuse, elle pensait que ça voulait dire que leur relation allait évoluer. Elise la remercie et lui demande si elle insiste là dessus parce qu’elle pense que c’est lui qui l’a tuée. Elise assure qu’elle ne sait pas encore, ils explorent toutes les pistes. Avant de partir, Muriel dit à Elise qu’elle s’est souvenue avoir déjà croisé le lieutenant Cross. Il y a un an, elle était avec Lucie. Elles étaient à la plage, elle parle d’une rencontre « un peu banale ». Mais Elise lui demande de lui en dire plus.

Pendant ce temps là, Johanna montre à Yann des annonces d’appartements. Mais il lui dit que ce n’est pas pressé, ils ne sont pas obligés de chercher tout de suite. Johanna lui dit qu’ils ne sont pas obligés d’adopter non plus… Elle a envie de se projeter. Elise l’appelle, elle lui demande de venir, elle doit lui parler. Il dit qu’il arrive.



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Chez Hugo, Caroline cherche son téléphone partout. Hugo lui montre qu’il est juste devant elle, il la trouve stressée. Caroline avoue, elle reconnait que signer le bail de son appart l’inquiète. Il lui dit que tout ira bien, Caroline se réjouit de la situation géographique de l’appartement. Sabine demande où il se situe, Pablo dit qu’il est tout près d’ici…

Yann arrive au commissariat, il est face à Elise et Muriel. Elle lui parle de leur rencontre, il fait mine de ne pas se souvenir… Muriel parle de la photo et du téléphone de Lucie qu’il a fait tomber. Il dit que ça lui revient mais il fuit.

En salle des profs, Sabine avoue à Eve être en boucle sur Caroline. Elle lui parle de l’appart que Hugo lui a trouvé à deux pas de chez eux. Eve préfère en rire, ça énerve Sabine. Florent est au téléphone avec Hugo, il l’invite à dîner la semaine prochaine avec Sabine. Hugo lui parle de Caroline, pour laquelle tout s’arrange. Florent l’interroge sur Sabine, il pense qu’elle est soulagée qu’elle s’en aille. Il pense que Sabine est jalouse, Florent la comprend.

Chez L Cosmétiques, Boris appelle Caroline : un fournisseur n’a pas reçu son virement trimestriel. Elle ne comprend pas et vérifie. Elle découvre qu’elle a fait le virement vers un mauvais compte… Elle informe Bertier, qui prend sur lui et reprend Boris, il dit avoir mal transmis les références bancaires avec Caroline. Bertier dit qu’il rectifie immédiatement. Il dit à Caroline d’annuler le virement et d’en repasser un. Caroline s’en veut de l’avoir laissé endosser son erreur. Bertier lu dit qu’elle débute, Boris peut lui pardonner plus facilement. Caroline est reconnaissante, elle a besoin de ce travail. Il assure être là pour elle. Caroline dit s’être inscrite à des cours du soir pour une remise à niveau.

Au commissariat, Elise ne comprend pas que Yann ne lui ait pas parlé de sa rencontre avec Lucie. Yann change de sujet et se concentre toujours sur ses patients… Pendant ce temps là, Muriel est avec Johanna. L’avocate pense que le bracelet va les aider et que l’amant est le suspect numéro 1. Muriel lui parle de la fois où avec Lucie elles ont rencontré Yann…

Caroline surprend une dispute entre Hugo et Sabine au sujet de son appart. Sabine dit que Caroline sera « toujours dans leurs pattes ». Caroline est bouleversée… Sabine dit qu’elle trouve malsain qu’elle accepte de vivre si près de son ex. Hugo parle de Pablo, Sabine l’envoie balader… De son côté, Caroline vient parler à Pablo. Elle a signé le bail et a revisité l’appart, elle est ravie. L’appart est calme et lumineux. Pablo a hâte de venir voir. Elle lui dit qu’il pourra venir aussi souvent qu’il veut, ça sera son second chez lui. Il demande s’il pourra venir avec Noura, elle confirme.

Johanna confronte Yann au sujet de Muriel et Lucie… Yann dit que c’est anecdotique, il ne s’en souvenait pas. Elle essaie d’en savoir plus, Yann change de sujet, il parle d’appart et lui montre une annonce. Elle dit avoir déjà appelé pour une visite. Yann dit être fatigué, il va se coucher.

A la coloc, Elise est soucieuse… Elle repense à l’enquête et le comportement étrange de Yann. Pendant ce temps là, Yann brise un miroir dans la salle de bain et se blesse à la main !

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