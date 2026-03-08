

Publicité





Grands Reportages du 8 mars 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Grands Reportages du 8 mars 2026 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « Fous de patrimoine, ils transforment des lieux oubliés » (inédit)

La France possède un patrimoine exceptionnel mais coûteux à entretenir. Faute de moyens, l’État a vendu plus de 500 biens l’an dernier pour 220 millions d’euros, une tendance suivie par des collectivités qui mettent sur le marché églises, collèges, hôpitaux ou terrains. Des passionnés se lancent alors dans le défi de leur offrir une seconde vie.

Dans les Landes, deux frères restaurent un palais épiscopal du XIVᵉ siècle avec l’objectif d’y accueillir des mariages. À la campagne, Raphaëla transforme un ancien hangar SNCF et des wagons en café concept, malgré les tensions financières. En Loire-Atlantique, Kristof aménage un ancien hôpital psychiatrique en escape game d’horreur, au prix de lourds travaux. À Paris, Virginie investit des bâtiments historiques vacants pour y organiser défilés, soirées et tournages.



Publicité





Tous ont un an pour réussir leur pari et prouver que le patrimoine français peut encore se réinventer.

Et à 14h50 : « Secrets de familles : l’heure de vérité » (rediffusion)

Les secrets de famille peuvent bouleverser toute une vie. Nous avons suivi quatre personnes déterminées à découvrir la vérité sur leurs origines, au risque de voir leur existence profondément changée.

À 28 ans, Élodie apprend que l’homme qu’elle pensait être son père ne l’est pas biologiquement. Depuis, elle mène l’enquête pour retrouver ses racines et comprendre l’histoire de son donneur. Adopté après avoir été placé en pouponnière, Enzo, 36 ans, part lui aussi à la recherche de ses parents biologiques, soutenu par sa femme et ses enfants. Amandine, 26 ans, tente de retrouver le petit frère dont elle est séparée depuis des années, après avoir enfin obtenu une piste sérieuse. Enfin Marc, bientôt 50 ans et ancien prêtre, enquête sur un secret familial : sa mère serait la fille d’une religieuse. Avec sa compagne Ingrid, il espère découvrir ses origines grâce notamment aux tests ADN.

Quatre destins marqués par le secret, tous animés par la même quête : reconstituer le puzzle de leur histoire.