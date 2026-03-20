Quotidien du 20 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 20 mars 2026, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







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Quotidien : les invités du 20 mars 2026

📚 Leïla Slimani — « Assaut contre la frontière » (Ed. Gallimard)

📖 Bernard Petit — « Tsunami blanc » (Ed. Plon)



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🎭 Bérengère Krief — « Sexe » à l’Olympia, du 1ᵉʳ au 3 octobre 2026

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 20 mars 2026 à 19h25 sur TMC.