Quotidien du 27 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

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Quotidien du 27 mars 2026, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien du 27 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir
TMC


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Quotidien : les invités du 27 mars 2026

🎭 Tristan Lopin, « Partez sans moi, je vous rejoins » du 23 septembre au 10 octobre, au Théâtre de l’Œuvre à Paris

📰 Patrick Cohen, Éditorialiste, « Les Mystificateurs » Éd. Flammarion


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Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 27 mars 2026 à 19h25 sur TMC.

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