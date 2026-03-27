Quotidien du 27 mars 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Publicité





Quotidien du 27 mars 2026, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Publicité





Quotidien : les invités du 27 mars 2026

🎭 Tristan Lopin, « Partez sans moi, je vous rejoins » du 23 septembre au 10 octobre, au Théâtre de l’Œuvre à Paris

📰 Patrick Cohen, Éditorialiste, « Les Mystificateurs » Éd. Flammarion



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 27 mars 2026 à 19h25 sur TMC.