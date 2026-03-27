Ici Tout Commence spoiler : Anaïs effondrée, elle confie à Enzo... (vidéo épisode du 1er avril)

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Ici tout commence spoiler – Anaïs va s’effondrer dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que son poste de directrice l’accapare, ça l’éloigne considérablement de Milan… Et elle a décidé de faire une pause. Mais dans quelques jours, la situation va s’envenimer.











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Dans son bureau, Anaïs n’écoute pas ce que racontent Enzo et Rose. Quand Rose s’en va, Enzo voit bien qu’Anaïs est mal et il comprend que ça s’est mal passé avec Milan. Anaïs font en larmes et confirme !

Est-ce la fin définitive du couple Anaïs / Milan ? Ce dernier partage-t-il les sentiments de Jasmine ?

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Jasmine perd le contrôle, elle dérape face à… (vidéo épisode du 31 mars)



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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1405 du 1er avril 2026 : Anaïs se confie à Enzo

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