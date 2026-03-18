The Power du 18 mars 2026 : qui va gagner le prochain jeu ? (résumé, spoiler + replay épisode 8)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 8 du mercredi 18 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 8 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve Damien et Laura au moment de découvrir l’indice gagné sur le Power Player !











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Ils découvrent l’indice : le Power Player a moins de 35 ans. Laura décide d’aller interroger Kelly, qui s’est préparée avant l’aventure et a fait des fiches sur les candidats de télé-réalité ! Elle a carrément un dossier avec des renseignements sur chacun. Laura lui donne donc l’indice et lui demande les âges de tout le monde.

Laura et Damien donnent ensuite l’indice, qui exclut Julien, Barbara, Jean-Edouard et Benoit. Enzo sait qu’il reste dans la liste des suspects, il décide de faire mine d’enquêter à fond.

Kaos lance un défi à Nehuda pour éviter la diffusion d’un nouvel indice. Elle a 15 min pour demander à trois players assis ou allongés de prendre leurs places ! Elle galère et c’est raté. Les joueurs gagnent un nouvel indice sur le Power Player. Enzo panique ! Ils découvrent l’indice : le Power Player n’est pas blond.



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L’alarme retentit, Kaos annonce que le Power Player a décidé d’envoyer l’un d’eux dans la Panic Room. Ils découvrent qu’il y a des rats ! La victime désignée est… Nehuda ! Elle doit récupérer la clé sinon avec ses copines, elles dormiront sur le canapé ce soir ! Et malgré la peur, elle réussit !

Nehuda décide de brouiller les pistes en disant qu’elle imagine bien Jean-Edouard lui faire ça. Sauf qu’il est blond et qu’il a plus de 35 ans ! Il la trouve suspecte.

Kaos annonce une soirée « dieux de l’Olympe » ! Et Benoit doit passer la soirée en cochon, sur décision du Power Player. Il est dégoûté. Au cours de la soirée, Damien et Laura se rapprochent et Enzo commence à être suspecté.

SPOILER qui va gagner le prochain jeu et l’indice ?

Dans l’épisode de demain, on va découvrir que Kaos organise un nouveau jeu pour remporter un indice sur le Power Player. C’est Enzo qui va remporter le jeu et il va choisir Nehuda pour aller en salle des indices. Ils découvrent l’indice : « Le Power Player mesure plus de 1m70 » et décident de donner aux autres un mauvais indice : « Le Power Player mesure plus de 1m80 » !

The Power, le replay du 18 mars

Si vous avez manqué l’épisode 8 ce mercredi 18 mars 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 19 mars à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 9.