The Power du 9 mars 2026 : qui est le 1er Power Player ? Qui sont ses complices ? (résumé, spoiler + replay épisode 1)

The Power, résumé détaillé de l’épisode 1 du lundi 9 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 1 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. Au cœur du désert marocain, dans une villa isolée, 14 figures emblématiques du petit écran — les plus joueurs, les meilleurs compétiteurs et les stratèges les plus redoutables — s’affrontent dans une nouvelle saison de The Power !











Cette année, Delta a convié : Enzo, Julien, Jordan, Kelly, Barbara, Benoît, Beverly, Manon, Jean-Édouard, Soraya, Damien, Jonathan, Nehuda, et Laura. Ils se retrouvent tous dans la villa, la plupart se connaissent déjà et d’autres font connaissance.

Tous les candidats sont réunis et Delta annonce que les règles du jeu quand un piratage a lieu. L’intelligence artificielle a été hackée par Kaos, un double numérique moqueur et joueur. Avec ce nouveau maître du jeu, les règles et le ton changent : le pouvoir ne fait plus seulement peur, il fait perdre pied et surtout, il fait rire.

Le principe reste le même : un Power Player sera désigné en secret au début de chaque partie et il aura les pouvoirs. Mais s’il est découvert, il sera en éliminé ! Mais Kaos annonce que cette année le Power Player ne désignera pas de cible : ils seront tous les cibles du Power Player ! Ils devront donc tous enquêter pour tenter de le démasquer. A la fin, ils voteront tous pour désigner qui selon eux est le Power Player.



Et en cas d’erreur, Kaos tournera la roue de l’infortune et c’est le hasard qui décidera quels joueurs seront en danger ! Le Power Player choisira alors qui éliminer parmi eux !

Les candidats découvrent la maison et choisissent leurs chambres. Une alarme retentit ! Kaos annonce que cette année, ce n’est pas le hasard qui désignera le Power Player. Il faudra gagner un jeu pour devenir Power Player. Le premier est une épreuve de rapidité, chaque passage est individuel et secret. La meilleure performance donnera le pouvoir !

Démarrage du jeu. Il s’agit de trouver un mot avec des lettres dans le désordre. Et chaque lettre est sur un mouton ! Il faut donc d’abord réussir à les attraper et c’est tout sauf facile !

Kaos réunit tout le monde, chacun connait son temps. Quand Kaos annonce le meilleur temps, celui qui l’a fait sait donc qu’il est le Power Player ! Le gagnant a fait moins d’une minute : 32’54 ! Un temps bluffant et c’est celui de… Jonathan ! Il est donc le premier Power Player de la saison mais évidemment, il ne laisse rien paraitre. Tout le monde s’observe, Enzo en fait dix caisses et certains trouvent qu’il en fait trop, il est soupçonné. Mais Enzo pense que c’est plutôt ceux qui ne parlent pas… Jonathan a la pression.

Kaos organise une « pool party funéraire » pour célébrer la mémoire informatique de Delta. Jonathan fait mine de donner son chrono à Enzo et Damien, évidemment il ment.

SPOILER qui sont les complices du Power Player ?

Dans l’épisode de demain, vous allez découvrir que cette année, le Power Player a un complice qu’il va choisir lui-même et dont le destin sera lié à celui du Power Player ! On peut déjà vous dire que Jonathan a choisi… Jordan ! Et grosse surprise : Kaos choisit aussi un second complice, il va désigner… Benoit !

The Power, le replay du 9 mars

Si vous avez manqué l’épisode 1 ce lundi 9 mars 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 10 mars à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 2.