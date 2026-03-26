« Meurtres en Guadeloupe » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (26 mars 2026)



Publicité





« Meurtres en Guadeloupe » au programme TV du 26 mars 2026 – Ce jeudi soir à la télé, France 3 rediffuse encore une fois le téléfilm « Meurtres en Guadeloupe », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ».





A voir ou revoir dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Meurtres en Guadeloupe » : l’histoire

La lieutenante Telumée Magloire, de retour sur sa terre natale en Guadeloupe, est chargée d’enquêter sur l’assassinat mystérieux d’un puissant industriel. Contre son gré, sa hiérarchie l’oblige à faire équipe avec Jean-Baptiste Lonteau, un réserviste au caractère solitaire et expérimenté, qui connaît l’île comme sa poche.

Lorsqu’un second meurtre, tout aussi énigmatique, est commis, ils doivent unir leurs forces pour identifier celui qui sème la peur. Entre croyances locales comme le quimbois et réalités sociales et culturelles du territoire, l’enquête les entraîne dans un univers trouble où rien n’est jamais totalement rationnel.



Publicité





Au fil de leurs investigations, l’affaire fait écho à leurs blessures personnelles. Une enquête éprouvante dont ils ne sortiront pas indemnes, mais qui pourrait bien les aider, chacun à leur manière, à avancer et à trouver le chemin du pardon.

Casting : interprètes et personnages

Avec Bernard Yerlès (Jean-Baptiste Lonteau), Claire Jaz (Télumée Magloire), Sébastien Capgras (Stevie), Marie-Christine Barrault (Violette Rivière), Shirley Bousquet (Geneviève Rivière), Greg Germain (Horace Magloire), Laurence Joseph (Rosalie Thésauros), France Zobda (Marie-Agnès Dragouvin)

La bande-annonce

On termine comme souvent avec les images, celles de la bande-annonce…

« Meurtres en Guadeloupe » c’est ce soir sur France 3.