Demain Nous Appartient du 12 mars : la police trouve la preuve ultime contre Brice (résumé + vidéo épisode 2159 en avance)

Demain nous appartient du 12 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2159 de DNA – Brice a été arrêté avec les bijoux dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et alors qu’il tente une ultime parade pour son sortir, ce soir la police va finalement trouver la preuve capitale pour l’envoyer en prison pour le meurtre de Nadia !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 12 mars 2026 – résumé de l’épisode 2159

Au commissariat, Sébastien demande à Martin de faire pression sur Brice pour qu’il avoue, tandis qu’ils constatent que les alliances des Mussard manquent toujours. Lou arrive pour défendre Brice et l’interroge sur la mort de Nadia. Il affirme l’aimer et dit regretter ses actes.

En interrogatoire, Brice avoue avoir menti sur les bijoux : après le cambriolage, il les aurait retrouvés dans le jardin et gardés pour monter une arnaque à l’assurance afin de payer les obsèques de Nadia. Martin et Aurore n’y croient pas, mais faute de preuve Lou demande la levée de la garde à vue. Les policiers gagnent du temps en lançant une perquisition chez Odette : Georges et Nordine y trouvent une clé USB. L’enregistrement révèle une dispute où Nadia annonce quitter Brice, qui menace : « Fais pas ça, sinon j’te jure que j’te tue ! ».



Aux Halles, Marco s’excuse auprès de Waren pour ses propos sur Lizzie et lui offre un gâteau qu’il partage ensuite avec elle. Mais lors d’une promenade, Waren s’emporte contre des garçons qu’il croit moqueurs, ce qui choque Lizzie.

Au tribunal, Marianne parle à Sébastien de leur futur dressing. Elle fait finalement appel à Sylvain et Bruno pour le monter, mais Bruno laisse entendre que Sébastien n’est pas très enthousiaste à l’idée de vivre avec elle. Déçue, Marianne confie son malaise à Judith.

VIDÉO Demain nous appartient du 12 mars 2026 – extrait de l’épisode

