Ligue 1 : Lyon / Monaco en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 22 mars 2026 – Lyon / Monaco en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi. Suite de la 27ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais qui reçoit l’AS Monaco.





Un match à suivre ce dimanche après-midi à 15h en exclusivité sur Ligue 1+.







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L’Olympique Lyonnais reçoit l’AS Monaco ce dimanche après-midi. Cette affiche oppose deux équipes encore en lutte pour les places européennes, dans un championnat très serré derrière le PSG.



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Lyon devra gérer la fatigue après son match de Ligue Europa disputé quelques jours plus tôt, ce qui pourrait peser sur la gestion de l’effectif et le rythme de la rencontre. En face, Monaco arrive en pleine confiance après plusieurs bons résultats récents, notamment une victoire marquante au Parc des Princes, et cherchera à confirmer sa dynamique pour rester solidement installé dans le haut du classement.

Lyon / Monaco – Composition des équipes

🔵 Lyon (composition probable) : Dominik Greif – Hans Hateboer, Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Nicolás Tagliafico – Orel Mangala, Tanner Tessmann – Adam Karabec, Corentin Tolisso, Abner Vinícius – Endrick

🔵 Monaco (composition probable) : Lukáš Hrádecký – Thilo Kehrer, Denis Zakaria, Wout Faes – Jordan Teze, Lamine Camara, Aladji Bamba, Simon Adingra – Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin – Folarin Balogun

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lyon / Monaco ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 15h.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lyon / Monaco, 27ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche.