Un Si Grand Soleil du 11 mars : Muriel apprend la mort de Lucie, Caroline heureuse (résumé épisode 1876 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 11 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1876 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 11 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Yann se réveille en sursaut, il a fait un cauchemar sur Lucie. Johanna lui demande ce que c’était, il dit qu’il ne se souvient plus. Il est en sueur, Johanna lui demande si ça vient du meurtre dont il lui a parlé, il dit qu’il ne sait pas.

Caroline est prête pour son entretien d’embauche, elle demande l’avis d’Hugo et Pablo. Pablo la trouve canon, Hugo lui dit que c’est parfait. Elle demande l’avis de Sabine, qui dit que c’est très bien. Caroline la remercie encore pour son père. Sabine s’en va, Caroline parle à Hugo et Pablo, elle stresse sur le trou dans son parcours. Ils l’encouragent.



Publicité





Yann et Elise épluchent les affaires de Lucie. Elle a le relevé des textos, un certain Ethan lui a envoyé un sms le jour de sa mort pour lui demander de lui donner une chance. Elise parle à Yann d’un numéro qui apparait tout le temps dans les fadettes mais pas sur son téléphone… Elle pense que le tueur a supprimé son numéro du téléphone. Yann lui dit de pas s’emballer, il épluche ses patients. Elise fait une demande élargie à l’opérateur, Yann lui dit se concentrer sur Ethan. Elle dit qu’elle va faire les deux, Hugo les attend pour l’autopsie…

Muriel cherche à joindre Lucie, elle s’inquiète et lui laisse un message vocal. Pendant ce temps là, Hugo fait le point avec Elise et Yann. Le décès a eu lieu entre 20h et 22h. Pas de blessure défensive ni de trace de lutte, elle a été frappée par surprise. Hugo leur montre une trace sur son poignet, une trace laissée par un objet… Yann dit qu’il doit les laisser, il lira ses conclusions plus tard. Il est totalement ailleurs.

En salle des profs, Sabine se plaint à Eve de Hugo qui a fait appel à son père pour aider Caroline à trouver du travail et s’installer à Montpellier. Eve trouve ça super pour Pablo mais Sabine n’apprécie pas l’idée.

Elise est avec Becker, Lucie n’avait que sa mère, qui vit à l’étranger et est lourdement handicapée. Elle pourra même pas se déplacer pour les obsèques et elles se parlaient très peu. Hugo leur emmène le rapport d’autopsie. Becker lui demande des nouvelles de Caroline, il lui dit qu’elle a un entretien chez L Cosmétiques.

Elisabeth briefe Muriel, elle reçoit un appel d’Elise. Elle lui parle de Lucie et lui demande de passer au commissariat, elle lui annonce sa mort. Muriel est sous le choc. Au commissariat, Yann observe Muriel entrer dans le bureau d’Elise. Elle se souvient l’avoir vue avec Lucie quand ils se sont rencontrés. Elise vient demander à Yann de la rejoindre, il lui demande de gérer seule…

Muriel pleure dans le bureau d’Elise. Elise lui assure qu’ils cherchent qui a fait ça. Elise lui demande quoi ils ont parlé le jour de sa mort, Muriel dit qu’elle était hyper mal suite à une rupture. Elise lui demande son nom, elle ne sait pas mais lui dit que c’était un homme marié. Elle ne connait pas son métier non plus. Il voulait resté discret, elle n’a même pas vu de photo et pense qu’elle n’en avait pas.

Bertier reçoit Caroline en entretien. Il lui demande pourquoi elle a arrêté de travailler. Elle dit qu’elle avait besoin de faire une pause. Caroline parle de son fils qui avait des difficultés… Elle craque et finit par avouer qu’elle était sous emprise. Bertier la remercie pour sa franchise. Elle se montre déterminée et assure être compétente.

Muriel dit à Elise qu’elle se souvient que ça faisait 9 ou 10 mois qu’ils étaient ensemble, ils se voyaient à l’hôtel et Lucie était très amoureuse. Elle dit que Lucie était très en colère et pensait le balancer à sa femme. Elle pense qu’elle l’a peut être menacé de le faire et qu’il a pété un plomb… Elle parle de leur week-end à Sète il y a un mois pour son anniversaire. Il lui avait offert un bracelet.

Le soir avec Boris, Muriel est mal et peine à réaliser. Elle culpabilise de ne pas lui avoir dit de passer quand elle l’a appelée. Boris lui assure que ce n’est pas de sa faute.

Hugo cuisine pour Sabine et Pablo. Caroline rentre, elle annonce qu’elle est prise : elle commence la semaine prochaine ! Elle est super contente ! Sabine est contrariée. Pablo la félicite et Hugo dit être fière d’elle.

Au commissariat, Yann regarde les photos de Lucie accrochées. Elise la rejoint, Yann dit qu’il n’a rien trouvé du côté des patients. Elise lui parle de ce que Muriel lui a dit. Elle pense qu’il faut creuser la piste de l’homme marié. Elle parle du bracelet, elle pense que c’était ça la marque sur son poignet et c’est l’amant qui l’a récupéré. Yann dit que ça reste une hypothèse, Elise pense que c’est des éléments concordants. Et elle a vu une page arrachée sur l’agenda, qui correspond à leur week-end à Sète.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Johanna découvre la vérité, les résumés jusqu’au 27 mars 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.