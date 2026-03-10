Ligue des Champions : suivre Newcastle / Barcelone en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue des champions 10 mars 2026 – Newcastle / Barcelone en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le match de barrage retour entre le Paris Saint-Germain et Monaco au Parc des Princes.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ Foot, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Ce mardi soir, Newcastle United accueille le FC Barcelone à St James’ Park pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Devant son public, le club anglais espère prendre l’avantage avant le match retour en Espagne dans une confrontation qui s’annonce très intense entre deux équipes aux styles offensifs.

Le Barça arrive en Angleterre en bonne forme et avec l’ambition de confirmer son statut de favori, porté notamment par des joueurs offensifs comme Lamine Yamal ou Robert Lewandowski. De son côté, Newcastle veut profiter de l’ambiance de son stade pour créer la surprise dans ce qui est considéré comme l’un des matches européens les plus importants de son histoire récente. L’opposition promet un duel rythmé entre l’intensité anglaise et le jeu de possession catalan.



Newcastle / Barcelone – Composition des équipes

🔵 Newcastle (composition probable) : Ramsdale – Trippier (c), Thiaw, Burn, Hall – Ramsey, Tonali, Joelinton – Elanga, Osula, Barnes.

🔵 Barcelone (composition probable) : Garcia – Cancelo, Araujo, Cubarsi, Martin – Pedri, Bernal – Yamal, Lopez, Raphinha (c) – Lewandowski.

Newcastle / Barcelone en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Newcastle / Barcelone, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir sur Canal+ Foot.