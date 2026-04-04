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Grands Reportages du 4 avril 2026, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands Reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











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Grands Reportages du 4 avril 2026 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Sacrés cheveux ! » (inédit)

Qu’ils soient longs, lisses ou bouclés, blonds, bruns ou roux, les cheveux exercent une véritable fascination. À la fois emblèmes de beauté et de force, ils constituent aussi une matière première unique : le seul produit d’origine humaine dont le commerce est autorisé. Certains les transforment en doudounes, d’autres en créations de haute couture, tandis que d’autres encore les utilisent pour des greffes ou des extensions. Mais qui sont ces passionnés qui font prospérer une industrie pesant des milliards d’euros ?

Et à 14h50 : « Les Chefs de l’extrême » (inédit)



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La gastronomie est une fierté française, portée chaque jour par des chefs passionnés. Mais certains repoussent les limites en cuisinant dans des conditions extrêmes : en montgolfière, en pleine nature ou lors d’événements hors norme. Pendant plusieurs mois, Grands Reportages a suivi ces chefs en quête de défis.

À Lyon, le doublement étoilé Mathieu Viannay prépare un dîner gastronomique pour 1000 convives, avec un plat aussi délicat que le pigeon. De son côté, la cheffe suisse Marie Robert relève un défi inédit : cuisiner un repas étoilé pour six personnes… à 1200 mètres d’altitude, malgré son vertige.

À Briançon, Jimmy Sarron organise un dîner gastronomique en montagne, sans eau ni électricité, avec la météo comme principale menace. Enfin, Morgan Toubois improvise un repas de lune de miel en pleine jungle amazonienne, en utilisant uniquement les ressources locales.

Bienvenue dans l’univers des chefs de l’extrême.