Les 12 coups de midi du 4 avril 2026 : Cyprien toujours pas éliminé, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 4 avril 2026, 195ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une nouvelle victoire et se rapproche du cap des 200 victoires dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il a remporté 1000 euros à partager ce samedi midi.











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Les 12 coups de midi du 4 avril, Fontainebleau sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait ainsi grimper sa cagnotte personnellement au total de 803 812 euros de gains et cadeaux. Et du côté de l’étoile mystérieuse, rappelons que sur la photo de fond, il s’agit du château de Fontainebleau, en Ile de France.

Qui peut bien se cacher derrière cette étoile ? Difficile à dire mais ça pourrait être Leonardo DiCaprio, dont certaines du film « L’Homme au masque de fer » ont été tournées au château de Fontainebleau.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 4 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



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