Plus Belle La Vie spoilers : un drame, le procès démarre, Noémie fait un choix, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 6 au 10 avril 2026)



Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 6 au 10 avril 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la début du procès de Félix. Mais quelques jours plus tôt, alors qu’Ulysse a repéré un vice de procédure, le président de la cour d’assise lui déconseille de jouer sur ce terrain là… Ulysse finit par se ranger de son avis. Quelques heures après avoir prévenu Félix, il apprend qu’il a fait une tentative de suicide en prison !

Pendant ce temps là au Mistral, Noémie reste insoupçonnable. Elle hésite à quitter Marseille mais Lucie parvient à la convaincre de rester… Et au bar, Aya fait une rencontre.

Thomas et Zoé sont chacun de retour. Zoé se montre fuyante avec Ariane tandis que Thomas est ravi de retrouver sa famille pour Pâques. Et Gabriel va devoir prévenir Baptiste qu’il doit témoigner au procès…



Publicité





Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 6 au 10 avril 2026

Lundi 6 avril 2026 (épisode 550) : En difficulté, Ulysse pense avoir trouvé une stratégie pour son procès. Noémie, elle, doit prendre une décision lourde de conséquences. De retour au Mistral, Thomas fête Pâques en famille.

Mardi 7 avril 2026 (épisode 551) : Déterminé, Ulysse cherche une faille dans les accusations contre son client. De son côté, Boher s’inquiète que son bonheur soit de courte durée. Au Mistral, un client inattendu aide Aya face à une situation délicate.

Mercredi 8 avril 2026 (épisode 552) : C’est le premier jour du procès et la pression monte pour Ulysse et son client. À l’approche de l’arrivée du bébé, Ariane découvre qu’elle a encore beaucoup à faire. Alors qu’il rencontre des problèmes de trésorerie, Eric se fait remonter les bretelles par Thomas…

Jeudi 9 avril 2026 (épisode 553) : Face aux nouvelles accusations du camp adverse, Ulysse doit réagir vite. Le comportement fuyant de Zoé réveille les instincts d’enquêtrice de sa mère. Entre Aya et sa nouvelle rencontre, une petite mise au point s’impose.

Vendredi 10 avril 2026 (épisode 54) : Au tribunal, Ulysse parvient à marquer des points. Bien décidée à comprendre, Ariane sollicite l’aide d’un vieil ami dans son enquête. Pendant ce temps, Aya met tout en œuvre pour en savoir plus sur l’homme mystère.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 6 au 10 avril 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…