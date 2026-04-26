Tout le monde veut prendre sa place : Vincent fait fort, quels gains ce dimanche ? (26 avril 2026)

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Après s’être fait peur hier, Vincent a fait fort ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Le Champion a réalisé son 31ème carton plein et a donc vu ses gains du jour doubler !











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Avec les 9 points de son adversaire, c’est donc 1800 euros en plus pour Vincent aujourd’hui. Ses gains grimpent au total de 241 600 euros.

Vincent est désormais à 22 victoires de détrôner Marie-Christine à la tête du classement des champions.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 193 victoires, 241.600 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 26 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce dimanche 26 avril 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv