Demain Nous Appartient du 22 avril : Samuel face à Leïla ! (résumé + vidéo épisode 2188 en avance)

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Demain nous appartient du 22 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2188 de DNA – Samuel va finalement se retrouver face à Leïla ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et Martin va dire toute la vérité à Raphaëlle !





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Demain nous appartient du 22 avril 2026 – résumé de l’épisode 2188

Martin reproche à Leïla d’avoir pris des risques pour sauver Samuel, mais elle assume et espère revenir vivre à Sète. Lui refuse, estimant que leurs filles sont en sécurité seulement si elle reste “morte”.

Le lendemain, il confie à Raphaëlle toute la vérité : il a aidé Leïla, menacée de mort après une affaire de braqueurs, à disparaître et à refaire sa vie en Islande pendant cinq ans avant son retour. Raphaëlle retrouve ensuite Soraya, encore en deuil, qui a suspendu son projet d’adoption et dit avoir cru voir sa mère récemment…



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Pendant ce temps, Samuel quitte l’hôpital. Il échappe à la surveillance de Sofia et Ellie, et se rend sur la tombe de Leïla. Il croit la voir… et tombe face à elle. Elle s’excuse puis disparaît, le laissant bouleversé.

De leur côté, Roxane et Sara acceptent que Bart se rapproche d’Enora. Ils décident de lui révéler bientôt qu’il est son père, et organisent des moments avec elle.

Enfin, Damien se sent coupable vis-à-vis de sa famille, tandis que Violette apprend que sa mère a couvert Charles pour un double meurtre. Elle avoue aussi être responsable de l’accident ayant coûté la vie à Nolan, avant d’aller chercher du soutien auprès de Damien.

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VIDÉO Demain nous appartient du 22 avril 2026 – extrait de l’épisode

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