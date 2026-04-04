13h15 le samedi du 4 avril 2026 : au sommaire aujourd’hui

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13h15 le samedi du 4 avril 2026 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il a pour thème « Le trésor de Kora ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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13h15 le samedi du 4 avril 2026 : « Le trésor de Kora »

Kora Bernabé incarne l’un des nouveaux visages de l’agriculture martiniquaise. Ingénieure agronome, elle a fait le choix de reprendre la plantation de cacaoyers de son grand-père, avec l’ambition d’en faire une référence mondiale, recherchée par les plus grands chefs.

Enfant, elle aimait se promener dans le jardin familial, fascinée par un arbre aux cabosses étonnantes. À l’intérieur se cachait un véritable trésor : des fèves de cacao parmi les plus savoureuses au monde.



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Grâce à sa détermination, Kora a redonné vie à cette richesse longtemps délaissée en Martinique. Sur les terres de son grand-père, elle a planté 1 500 cacaoyers et fondé une coopérative, convaincue que le chocolat est aussi une aventure collective. Aujourd’hui, ses fèves attirent des chocolatiers venus des quatre coins du monde.

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.