50mn Inside du 4 avril 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

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50′ Inside du 4 avril 2026, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside.





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







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50mn Inside du 4 avril 2026, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

✨ À la une : Céline Dion. Après des mois d’absence, elle s’apprête à faire son grand comeback avec une série de concerts prévus à l’automne à Paris. Comment va-t-elle ? À quoi faut-il s’attendre ? On vous dit tout sur cet événement qui bouleverse ses fans à travers le monde.

🍫 Dans l’actu également, à l’approche de Pâques, le chocolat se transforme en véritable œuvre d’art. Des créations spectaculaires, des chefs chocolatiers inspirés… immersion dans un univers aussi gourmand que fascinant.



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🎉 En coulisses : nous vous emmenons au cœur d’une soirée exceptionnelle : le Bal des Légendes. Un événement prestigieux où stars et personnalités se retrouvent pour une nuit magique. Ambiance, invités et moments inoubliables… vous allez en prendre plein les yeux !

🎭 Le portrait est consacré à une comédienne adorée des Français : Michèle Laroque. Une carrière riche, des rôles cultes, et une personnalité solaire… découvrez son parcours et ses secrets.

🎬 La Story : retour sur une comédie devenue mythique : « Les Bronzés ». Répliques cultes, scènes inoubliables, succès intemporel… plongez dans les coulisses de ce film qui fait rire toutes les générations.

50mn Inside du 4 avril 2026, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : direction les Philippines

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.