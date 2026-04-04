Rugby Champions Cup : suivre Toulon / Stormers en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby Champions Cup – Toulon / Stormers en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce samedi 4 avril 2026 sur France 2 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby reprend ce week-end avec les huitièmes de finale de l’Investec Champions Cup. Aujourd’hui, le RC Toulon affronte les Stormers.





Un match de rugby à suivre en direct sur France 2 dès 15h50, coup d’envoi à 16h.







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Ce samedi, le Rugby Club Toulonnais reçoit les Stormers au stade Mayol en huitième de finale de la Champions Cup. Un rendez-vous à élimination directe où les Toulonnais, en difficulté en Top 14 ces dernières semaines, tenteront de se relancer face à une équipe sud-africaine en pleine dynamique, actuellement performante dans l’United Rugby Championship.



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Malgré leur forme irrégulière, les Varois restent redoutables à domicile et s’appuieront sur leur puissance pour faire la différence, comme lors de leur succès face aux Stormers en 2024. Mais les visiteurs arrivent avec des ambitions élevées et un effectif plus complet, portés notamment par leur jeu offensif et leur confiance actuelle. Dans une ambiance électrique à Mayol, ce duel promet un combat intense où la moindre erreur pourrait être fatale.

Toulon / Stormers, compositions des équipes

Le XV de départ du RC Toulon : 15. Domon ; 14. Dréan, 13. Brex, 12. Frisch, 11. Tuicuvu ; 10. Albornoz, 9. White ; 7. Ollivon, 8. Shioshvili, 6. Kpoku ; 5.Ribbans (c), 4. Mézou ; 3. Sinckler, 2. Baubigny, 1. Gros.

Les remplaçants : 16. Lucchesi, 17. Priso, 18. Gigashvili, 19. Javakhia, 20. Halaguhu, 21. Mercer, 22. Ferté, 23. Nonu.

Le XV de départ des DHL Stormers : 15 Gelant, 14 Willemse, 13 Nel (c), 12 du Plessis, 11 Zas, 10 Matthee, 9 Reinach, 8 Roos, 7 Dayimani, 6 de Villiers, 5 Evans, 4 Smith, 3 Fouché, 2 Venter, 1 Kebble.

Les remplaçants : 16 Fourie, 17 Mchunu, 18 Porthen, 19 Schickerling, 20 Theunissen, 21 Khan, 22 Feinberg-Mngomezulu, 23 Simelane.

Toulon / Stormers en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou beIN Sports dès 16h.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cub.

Toulon / Stormers, un match évènement de la Champions Cup à suivre aujourd’hui sur France 2.