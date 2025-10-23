Audiences 22 octobre 2025 : « Candice Renoir » leader, loin devant « S.W.A.T »

Audiences 22 octobre 2025 – C’est France 2 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences mercredi soir avec un épisode inédit de la série « Candice Renoir », qui a rassemblé 3,41 millions de téléspectateurs pour 18,4% de pda.


C’est devant TF1 avec deux épisodes inédits de la série « S.W.A.T. », qui ont réuni 1,93 million de téléspectateurs en moyenne pour 10,5% de pda.

Audiences 22 octobre 2025 : « Candice Renoir » leader, loin devant « S.W.A.T »
© Fabien MALOT – France Télévisions


Audiences 22 octobre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un numéro inédit du magazine « Des racines et des ailes », qui a intéressé 1,52 million de téléspectateurs pour 8,6% de pda.

M6 est derrière avec un numéro inédit de « Patron Incognito », qui a réuni 1,32 million de téléspectateurs en moyenne pour 6,7% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

