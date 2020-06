« Les 12 coups de midi » vidéo : Éric accusé d’avoir fait exprès de perdre, pas de nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

5 ( 6 )



« Les 12 coups de midi » vidéo. Décidément le « pauvre » Éric ne sera jamais tranquille. Accusé de tous les maux, notamment d’avoir triché puis d’avoir été favorisé par la production, le voilà qui se retrouve de nouveau pointé du doigt par les internautes. Et oui, ça ne s’arrêtera donc jamais….



Et devinez quoi ? Cette fois la toile l’accuse d’avoir fait exprès de perdre ! Rien que ça. Il faut dire que la réponse à la question qui a provoqué son passage au rouge (et qui dit rouge dit « duel ») a un peu surpris.

À la question « Quelle proposition désigne un produit laitier ? », et alors qu’il y avait des réponses bien plus évidentes comme la crème fleurette, il a répondu le kvas, une boisson pétillante et alcoolisée très populaire en Russie. Comment a t-il pu donner une telle réponse alors que la « crème fleurette » était l’évidence même ?

Et le célèbre Chasseur d’Étoile de Youtube va encore plus loin. Selon ses « constations » Éric bénéficiait jusqu’à présent d’une certaine bienveillance. Des questions faciles, trop faciles ont souvent estimé les Twittos qui ont évoqué des questions de « bébé ».



Oui mais depuis la reprise, et toujours selon le Youtubeur, ces questions seraient devenues beaucoup plus difficiles si bien qu’Éric ne gagnait plus grand chose. Est-ce pour cela qu’il aurait fait exprès de perdre pour ne pas montrer qu’il n’était pas aussi fort que ça ?

On peut aussi imaginer qu’Éric en avait un peu marre non ? Et puis rappelons que ce dernier a récemment déclaré, après avoir dépassé Christian Quesada, que désormais c’était que du BONUS. Son objectif était d’être le n°1, il y est arrivé. Alors a t-il baissé les bras ?

Éric est-il aussi fort que ça ? Nous ne le saurons très bientôt puisqu’il sera bientôt confronté à d’anciens grands maîtres de midi lors du Combat des Maîtres.

« Les 12 coups de midi » : Colas nouveau maître de midi

Quant au nouveau maître de midi, il s’appelle Colas et non Reynald comme on a pu le lire un peu partout. Et il a remporté pour le moment 1.000 euros.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Rien de nouveau du côté de l’étoile mystérieuse avec en indices :

Les indices de l’étoile mystérieuse

Un hélicoptère, un mange disque, une cloche (pour maintenir les plats au chaud), des feuilles de vigne, une piste (de quoi ?), un âne. Une idée ?

Et il ne s’agit pas de Tom Cruise, nom proposé hier par le nouveau maître de midi.

Éric de retour dès aujourd’hui

Pour ses fans, sachez qu’Éric sera de retour aujourd’hui dans « Les 12 coups de midi » pour recevoir son chèque. A lui la belle vie désormais !

Rendez-vous dès 12 heures sur TF1 pour un nouveau numéro inédit des « 12 coups de midi ». Rendez-vous également sur MYTF1 pour voir ou revoir l’émission en replay.

