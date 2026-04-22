Koh-Lanta : Ulrich sort du silence après son élimination « je suis triste de partir » (VIDÉO)



Publicité





C’est Ulrich qui a été éliminé de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin » hier soir à l’issue de l’épisode 8. Il y a eu égalité entre lui et Antonin malgré deux votes et son destin s’est joué sur la boule noire !











Publicité





Et alors qu’il a tiré une relique du destin contenant un collier, Ulrich est le premier éliminé au conseil après la Réunification.

« Je suis triste de partir, je vais pas faire le type content, heureux, épanoui. Mais moi je pense que tout a un sens dans la vie. Si je me suis arrêté aujourd’hui, c’est que c’était écrit, c’était comme ça » a déclaré Ulrich après son élimination.

« Moi j’ai toujours fait ce que j’avais à faire. Aujourd’hui encore j’ai tout donné sur les épreuves !A partir du moment que tu donnes tout, il n’y a pas de regret à avoir » a-t-il expliqué.



Publicité





Concernant Zacharia, qui a voté contre lui après lui avoir assuré l’inverse : « Le fait que Zacharia ait fait ce choix, c’est toujours du à avaler. Sur le coup après, je parle avec l’émotion donc forcément j’ai une petite dent contre lui. J’ai toujours du mal avec les gens qui peuvent te regarder droit dans les yeux et mentir !« .

« Autant qu’aventurier je suis fier de moi car j’ai toujours été à 100% » a-t-il conclut.

Une interview à découvrir en entier en vidéo sur TF1+.

A LIRE AUSSI : Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 8 ? (résumé + replay 21 avril 2026)