« The Resident » du 31 mars 2021 : deux épisodes inédits ce soir

« The Resident » du 31 mars 2021. En ce dernier jour du mois de mars, suite de la saison 4 de « The Resident » ce soir sur TF1 dès 21h05. Rendez-vous également streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



« The Resident » du 31 mars 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

L’un des nôtres : Conrad poursuit sa croisade contre le médicament qui a, selon lui, tué la sœur de Nic. Il convainc Bell de signer un accord avec DiaCure pour obtenir les dossiers de leurs patients. Grâce à ces données, il persuade ensuite Red Rock de proscrire le traitement en question. Suite à son accident de voiture, Jessica est conduite à Chastain dans un état grave. Tout le monde se mobilise pour la soigner. Nic, qui doit former une étudiante infirmière et gérer la présence de son père engagé comme bénévole, parle du problème de manque d’effectifs au docteur Bell. Ce dernier ne tarde pas à faire la connaissance de Kim Logan, le nouveau vice-président impitoyable de Red Rock.

Thanksgiving sous haute tension: C’est Thanksgiving à l’hôpital Chastain. Tandis qu’Irving et Devon parient sur le nombre d’accident liés à la fête qu’ils devront soigner, Mina et Bell, eux, se réjouissent de devoir passer la journée au bloc. De son côté, Austin stresse à l’idée de recevoir sa famille biologique chez ses parents et de rencontrer ses frères pour la première fois. Nic et Conrad ont prévu un Thanksgiving en amoureux, mais ils doivent revoir leur soirée lorsque Kyle arrive avec Sadie, une jeune droguée en pleine rémission. Conrad ne tarde pas à devoir les abandonner pour soigner en urgence le plus jeune fils de ses voisins.



Matt Czuchry et Emily VanCamp sont de retour ce soir sur TF1 pour la suite de la saison 3 de « The Resident » !

