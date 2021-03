Un si grand soleil : Johanna mise en examen, Gary flashe sur Myriam, ce qui vous attend jeudi 18 mars (épisode n°604 en avance)

5 ( 1 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 604 qui sera diffusé le jeudi 18 mars, Johanna est mise en examen pour le meurtre de Mickaël.



Annonces



Annonces

En effet, après le témoignage d’Arthur, Cécile annonce à Johanna qu’elle a tout les éléments pour la mettre en examen.



Annonces



Annonces



Annonces





Johanna continue de jurer qu’elle est innocente mais se retrouve en prison. Elle partage sa cellule avec une ancienne cliente…

Florent annonce la nouvelle à Julien. Il lui explique que si Johanna n’avoue pas, elle risque de prendre le maximum ! Yvon en parle à Elisabeth, qui s’inquiète à la fois pour Guilhem et pour Julien. Et Cécile l’annonce quant à elle à Christophe…



Annonces





La nuit tombée, Julien fait un cauchemar où il voit encore Hugues, qui lui dit qu’avec Johanna ils forment un couple de meurtriers !…

De son côté, Gary se sent seul et en parle à Enric. Son célibat lui pèse. Il va voir sa mère et à la coloc, Davia lui présente sa cousine Myriam. Gary flashe sur la jeune femme… Mais le soir, Myriam est avec Claire, elles commettent un nouveau cambriolage dans une villa !

Rendez-vous jeudi 18 mars à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 2 avril 2021

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés