Audiences 30 août 2025 : « Les bois assassins » en tête devant The Voice Kids

Par /

Publicité

Audiences 30 août 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec la rediffusion du téléfilm « Les bois assassins », qui a rassemblé 3,53 millions de téléspectateurs pour 21,1% de pda.


C’est devant TF1 avec le lancement de la nouvelle saison de The Voice Kids, qui a réuni 2,75 millions de téléspectateurs pour 16% de pda.

Audiences 30 août 2025 : « Les bois assassins » en tête devant The Voice Kids
TF1


Publicité

Audiences 30 août 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le dernier numéro inédit de la saison de « Fort Boyard », qui a intéressé 2,15 millions de téléspectateurs pour 14,2% de pda.

France 5 suit avec une rediffusion du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 890.000 téléspectateurs pour 5,3% de pda.


Publicité

M6 suit avec la série « The Rookie: le flic de Los Angeles ». Les deux premiers épisodes inédits ont été suivis par 809.000 téléspectateurs en moyenne pour 4,9% de pda. C’est en forte baisse sur une semaine.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
Sept à huit du 31 août 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1
Sept à huit du 31 août 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1
« La vie pour de vrai » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (31 août 2025)
« La vie pour de vrai » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (31 août 2025)
Commissaire Dupin du 31 août : votre épisode inédit ce soir sur France 3
Commissaire Dupin du 31 août : votre épisode inédit ce soir sur France 3
Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Laurent Maistret ? (résumé émission 9 du 30 août 2025)
Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Laurent Maistret ? (résumé émission 9 du 30 août 2025)


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut