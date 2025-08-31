Audiences 30 août 2025 : « Les bois assassins » en tête devant The Voice Kids



Publicité





Audiences 30 août 2025 – C’est France 3 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec la rediffusion du téléfilm « Les bois assassins », qui a rassemblé 3,53 millions de téléspectateurs pour 21,1% de pda.





C’est devant TF1 avec le lancement de la nouvelle saison de The Voice Kids, qui a réuni 2,75 millions de téléspectateurs pour 16% de pda.







Publicité





Audiences 30 août 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le dernier numéro inédit de la saison de « Fort Boyard », qui a intéressé 2,15 millions de téléspectateurs pour 14,2% de pda.

France 5 suit avec une rediffusion du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 890.000 téléspectateurs pour 5,3% de pda.



Publicité





M6 suit avec la série « The Rookie: le flic de Los Angeles ». Les deux premiers épisodes inédits ont été suivis par 809.000 téléspectateurs en moyenne pour 4,9% de pda. C’est en forte baisse sur une semaine.

Source chiffres audiences : Médiamétrie